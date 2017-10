Ladrão conhecido como ‘ninja da era Heisei’ foi desmascarado

Acredita-se que um ladrão chamado de “ninja da era Heisei”, procurado pela polícia por mais de 200 roubos no período de oito anos em Osaka, foi finalmente desmascarado como um idoso de 74 anos.

A polícia da segunda maior cidade do Japão já estava pasma e frustrada pela onda de crimes realizada por um único homem que remonta a março de 2009.

Mais de 29 milhões de ienes foram roubados de casas, escritórios e lojas no distrito de Higashi-Osaka, sendo que as câmeras de segurança conseguiram registrar apenas breves imagens de um homem mascarado vestido de preto da cabeça aos pés.

Algumas das imagens mostraram o ladrão correndo agilmente ao longo do topo de paredes altas e passando sem esforço por espaços estreitos entre prédios, convencendo a polícia de que ela estava à procura de um homem muito mais jovem, divulgou o jornal Asahi.

As autoridades tiveram um golpe de sorte em julho deste ano, no entanto, quando uma câmera de segurança registrou imagens do ninja da era Heisei – apelidado assim por causa de suas vestimentas pretas e agilidade marcante – abaixando um aquecedor de pescoço que cobria seu rosto.

A polícia conseguiu rastrear a rota do suspeito até um prédio de apartamentos abandonado onde acredita-se que Mitsuaki Tanigawa tenha se preparado meticulosamente para suas façanhas noturnas.

Alega-se que após chegar de seu apartamento em outra parte da cidade, Tanigawa vestia suas roupas pretas para agir.

Atualmente, Tanigawa é julgado pelo roubo de 27 mil ienes de uma loja de produtos eletrônicos em julho e está sendo questionado em conexão com as outras ações.

“Eu não queria trabalhar e o roubo era mais rápido. Achei que nunca seria pego,” teria dito Tanigawa. “Estou derrotado.”

Heisei é o nome da atual era que teve início em 1989 após a morte do imperador Hirohito.

Fonte: Asahi, Telegraph Imagem: Asahi