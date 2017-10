Jovem rouba produto de loja de usados e tenta vendê-lo no mesmo lugar minutos depois

No dia 16 de outubro, um rapaz de 19 anos de Nagaoka (Niigata) tentou roubar um produto de uma recycle shop ou (loja que vende produtos de segunda mão, de qualquer natureza) da cidade. Ele entrou no estabelecimento por volta das 11h40 e fingiu estar olhando as mercadorias.

Aproveitando o momento que nenhum funcionário estava por perto, ele pegou um alto-falante que a loja estava vendendo pelo preço de 18.852 ienes, colocou dentro de sua bolsa e deixou o local.

Como o rapaz queria dinheiro, a maneira óbvia para ele era vender o alto-falante a uma recycle shop, visto que esses tipos de lojas estão acostumadas a comprar itens sem prova documentada de propriedade e geralmente pagam pelo produto no local, em dinheiro, minimizando assim a papelada.

O rapaz então removeu a etiqueta de preço do alto-falante e foi até a loja de onde ele havia roubado o produto minutos antes (cerca de sete minutos).

No balcão ele disse que gostaria de vender um alto-falante. O atendente reconheceu o produto e ligou imediatamente para a polícia, que veio e prendeu o rapaz por acusação de roubo.

Por ser menor de idade, o nome do jovem não foi divulgado, mas ele admitiu as acusações.

Fonte: Yomiuri Online via Otakomu Imagem: Treasure-F