Japonesa tinha maconha dentro do sanduíche

A Polícia da Província de Hiroshima anunciou na quinta-feira (5) uma prisão efetuada em setembro. Foi de uma universitária japonesa que trouxe na bagagem um pacote de maconha escondido no sanduíche.

A estudante universitária Risa Yorizane, 21 anos, residente na cidade de Hiroshima (província homônima), voltou do exterior e passou pela inspeção alfandegária no aeroporto da cidade. De acordo com informações da sucursal de Hiroshima, pertencente à Alfândega de Kobe, Risa tinha maconha escondida entre as fatias de pão para cachorro-quente. O sanduíche disfarçado foi encontrado pelos agentes dentro da bagagem de mão. Dentro do saquinho plástico havia 0,97 grama de maconha.

A ocorrência foi registrada em 19 de setembro e as autoridades da alfândega acionaram a polícia local. Ela foi presa no dia seguinte, 20 de setembro.

A suspeita de trazer maconha escondida teria vindo da Europa, via Xangai, até o destino final em Hiroshima. A universitária nega a suspeita de contrabando. “Não tentei esconder nada, simplesmente esqueci”, alega.

Fonte e foto: Sankei News