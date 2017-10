Iraniano é preso em Gifu com volume histórico de drogas

A Polícia da Província de Gifu e a Divisão de Controle de Narcóticos, ligada ao Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, realizaram uma operação conjunta.

O resultado foi a prisão de um homem iraniano, na terça-feira (10). Na verdade, ele recebeu nova ordem de prisão, pois já havia sido preso em 19 de setembro. O motivo da primeira prisão foi pela suspeita de ter vendido droga para uma pessoa na cidade de Toyokawa (Aichi), em maio deste ano.

Iraniano tinha 32 milhões de ienes em estimulantes

Desta vez, o homem iraniano Mehrdad Faft Sharstani, 41 anos, residente em Yokkaichi, sem emprego formal, tinha em sua residência 500 gramas de estimulantes. O volume da droga foi avaliado em 32 milhões de ienes, como preço final no mercado. Foi a maior apreensão da Polícia da Província de Gifu nos últimos 10 anos.

O motivo das algemas desta vez é que na tarde de 19 de setembro, os policiais descobriram 0,27 grama de cocaína escondida na capa do smartphone do iraniano. Além disso, no hall de entrada de sua residência, as autoridades teriam encontrado estimulantes em pacotes, escondidos.

Fontes: Chunichi Shimbun e Nagoya TV Foto: Polícia de Gifu via Nagoya TV