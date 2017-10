Homem é preso por suspeita de assassinato de sua família

Por volta das 5h de sexta-feira (6), Hirofumi Komatsu (32), funcionário de empresa, entrou na Delegacia de Hitachi (Ibaraki) e confessou que havia ateado fogo em sua própria casa.

Instantes depois, a polícia chegou ao local indicado e verificou que um apartamento de habitação pública de três andares estava queimado. A habitação situa-se em Tajiri, na cidade de Hitachi (Ibaraki). Segundo o corpo de bombeiros da cidade de Hitachi, o fogo foi contido antes das 6h.

As autoridades encontraram 5 crianças e 1 mulher sob os escombros. Uma das crianças foi encontrada em estado crítico e transportada para o hospital, mas não resistiu. As outras vítimas já estavam mortas quando a polícia chegou.

“Eu ateei fogo na minha casa. Lá estavam minha mulher e meus 5 filhos.”, disse Komatsu. A polícia prendeu o indivíduo por suspeita de assassinato da própria família. O homem tinha quatro filhos com menos de 6 anos de idade e uma filha de 11 anos. Komatsu confirma a suspeita e afirma ter matado sua família.

De acordo com as autoridades, o corpo de sua filha possuía marcas de facadas em diversas partes do corpo. Ainda não foi confirmado se Komatsu teria sido o responsável por esses ferimentos.

O local do incidente era uma área residencial com 20 habitações públicas de concreto reforçado localizada a 3km da Estação Hitachi da JR.

A polícia continua investigando o caso mais a fundo.

Fonte: Asahi Shimbun e NHK News Imagens: Asahi Shimbun