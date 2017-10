Homem ateia fogo na casa e estrangula a esposa

A Polícia Metropolitana de Tóquio efetuou a prisão de um homem por ter estrangulado sua mulher e ateado fogo na residência onde moravam no distrito de Setagaya, na sexta-feira (21), divulgou o Sankei Shimbun no mesmo dia.

Por volta das 9h, Minori Seki de 28 anos, funcionário de empresa, teria usado um isqueiro para atear fogo em uma toalha no banheiro da residência, localizada na área de Kamikitazawa, segundo a Delegacia de Seiji.

Como as chamas se espalharam, a fumaça fez com que a sua esposa, de 27 anos, acordasse. Seki, então, a estrangulou com as mãos.

Após ela perder os sentidos, Seki alertou o serviço de emergência dizendo que tinha matado a esposa. A equipe de bombeiros conteve o fogo e transportou a mulher para o hospital após encontrarem ela viva.

De acordo com a polícia, ela sofreu ferimentos na garganta por causa da inalação de fumaça. Sua condição não é considerada grave.

Seki, que foi acusado de tentativa de homicídio e ataque incendiário, admite as acusações. “Eu odiava estar vivo,” teria dito ele. “Eu queria matar minha esposa com o pensamento de que eu também morreria.”

Fonte: Tokyo Reporter via Sankei Imagem: JNN