Dois estrangeiros idosos presos por porte de revólveres e balas

Sob suspeita de violação da lei que regulamenta o uso de armas de fogo, a Divisão de Combate ao Crime Organizado, da Agência de Polícia do Japão, prendeu 2 idosos estrangeiros sob suspeita de porte de armas de fogo e munição.

O anúncio da prisão, efetuado na segunda-feira (16), identificou os dois estrangeiros. Eles são Ryou Kojyu, 65 e Shin Kanja, 73, possuem cidadania sul-coreana e ambos residem na cidade de Yokohama (Kanagawa).

Em 12 de novembro do ano passado, um novo residente de um apartamento, dentro de um prédio situado em Minami-ku, de Yokohama, encontrou uma pasta do tipo maleta, no closet. Ao abrir, viu o conteúdo e acionou a polícia. Lá dentro tinha 2 revólveres e 64 balas.

Estrangeiros idosos guardam “herança” do irmão do crime organizado

A Divisão de Combate ao Crime Organizado identificou o conteúdo como pertence de um homem mais velho, falecido há 20 anos. Ele fazia parte do crime organizado e era irmão do suspeito Ryou Kojyu. Como tinha interesse por armas de fogo guardou a “herança”, disse o suspeito.

Nessa ocasião pediu para a amiga, Shin Kanja, guardar a maleta no seu apartamento, depois de informar o que continha lá dentro.

No entanto, em novembro do ano retrasado, o apartamento onde ela residia foi leiloado. A ex-moradora deixou o apartamento, mas a maleta não foi levada, ficando do mesmo jeito no closet do apartamento.

O novo residente encontrou a maleta e ela foi entregue à polícia. A partir daí os investigadores foram atrás do dono dela.

Os dois estrangeiros idosos confirmam a suspeita e assumem o fato, informou a polícia.

Fontes e fotos: NNN e Sankei