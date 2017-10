Drift atrás da Universal Studios Japan é a causa de 10 presos

A Polícia da Província de Osaka localizou os 10 homens que praticaram drift numa área próxima ao Universal Studios Japan, em fevereiro deste ano. O anúncio da prisão foi feito na segunda-feira (16). Mas já prendeu 15 no total, até o momento.

Uma área industrial do bairro Konohana, de Osaka (província homônima), transformou-se em circuito improvisado para os praticantes do drift. Isso teve início no começo deste ano, segundo a polícia.

Os apaixonados pela adrenalina do drift vêm com seus carros reformados, de madrugada. Eles se reúnem para o drifting em local inapropriado.

Os “pilotos” usam cerca de 370 metros para fazerem as manobras nas vias municipais. Eles causam barulho com seus carros e com as manobras, cantando os pneus. Além disso, o asfalto fica todo marcado com o grafite dos pneus.

Os investigadores localizaram 10 homens, na faixa dos 19 aos 33 anos, que praticaram drift em fevereiro deste ano. Todos assumiram o feito, segundo a polícia.

Drift era marcado pelas redes sociais

Eles marcavam encontros usando as redes sociais, com o código ユニバ裏 (unibaura), indicando local atrás do parque temático. Assim, os grupos de drift se reuniam para a atividade. A área usada como circuito improvisado fica a 800 metros a oeste do parque.

No mês passado a polícia prendeu outros 3 homens, todos trabalhadores autônomos, que teriam praticado drift em março deste ano, no mesmo local.

Assista às cenas cedidas pela polícia de Osaka.

Fontes: MBS e Sankei News