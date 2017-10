Três estrangeiros presos em flagrante na piscina dos golfinhos

No domingo (22), por volta das 15h, três pessoas tentaram atrapalhar o show dos golfinhos, no Adventure World, em Wakayama. Eles estavam nos assentos do público, quando repentinamente 2 pularam para dentro da piscina. Policiais que se encontravam no local prenderam todos em flagrante.

Os presos são um holandês, 32 anos, e 2 belgas, de 22 e 23 anos, todos com profissão incerta, segundo a polícia. Porém, acredita-se que sejam ativistas em prol dos golfinhos.

De acordo com informações da Polícia da Província de Wakayama, o holandês teria estado em Taiji. É nesse local onde se realiza a caça aos golfinhos e baleias. Ele teria vindo desde 11 deste mês e ficou observando a caça por cerca de uma semana.

A polícia soube que ele saiu da província depois dessa semana e retornou acompanhado da mulher belga.

Parem de matar golfinhos em Taiji

Nessa tarde de domingo, no parque temático, eles teriam pulado na piscina onde ocorria o show com os golfinhos. Tinham em mãos um cartaz escrito em japonês e inglês “Parem de matar golfinhos em Taiji”. O holandês teria se trocado para usar roupa de mergulho para pular na piscina. Um deles, de cidadania belga, estaria gravando as imagens e realizado transmissão ao vivo.

O que os três estrangeiros não sabiam é que investigadores da polícia se encontravam no local. Temendo algum incidente envolvendo os ativistas estrangeiros, contra a caça dos golfinhos, policiais foram encaminhados para ficarem alertas.

Os três estrangeiros foram presos em flagrante sob suspeita de sabotar o show. Segundo a polícia, eles admitem a ação no parque. Isso interrompeu o show por cerca de 20 minutos.

Fontes: Sankei West, Mainichi e Sanspo Foto: divulgação