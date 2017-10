Corpo de mulher é encontrado em quarto de hotel em Ibaraki

A polícia está investigando a morte de uma mulher de 49 anos cujo corpo foi encontrado em um quarto de love hotel na cidade de Mito (Ibaraki), na manhã de terça-feira (17).

De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado por volta das 8h30 após um homem ter ligado para o serviço de emergência e dizer que a mulher que havia efetuado o check-in junto com ele no hotel estava morta quando ele acordou, divulgou a Fuji TV.

O homem também disse que havia agredido a mulher após uma discussão na noite anterior.

Quando a polícia e os bombeiros chegaram ao local, eles encontraram o corpo sobre a cama. A morte foi confirmada ali mesmo.

Contudo, o homem que efetuou a ligação de emergência havia deixado o local e seu paradeiro, atualmente, é desconhecido, segundo a polícia.

A bolsa da mulher, carteira e outros itens pessoais estavam intactos, disse a polícia, salientando que havia hematomas na bochecha esquerda da vítima.

Fonte: Japan Today Imagem: News 24