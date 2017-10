Corpo de mulher é encontrado em floresta de Shizuoka

A polícia da cidade de Shizuoka (província homônima) deu início a uma investigação de assassinato nesta quarta-feira (18) após a descoberta do corpo de uma mulher de aproximadamente 60 anos em uma floresta de montanha.

Segundo divulgou a Fuji TV, a polícia acredita que a vítima seja uma mulher que foi dada como desaparecida pela sua família no dia 11 de outubro, mas o corpo ainda precisa ser identificado de forma adequada.

De acordo com a polícia, o corpo parcialmente em estado de decomposição foi encontrado por volta das 15h de terça-feira (17) em uma floresta em Otani, distrito de Suruga. A mulher estava de bruços, enrolada em um cobertor, com as roupas desarrumadas e descalça.

Não havia objetos pessoais ou qualquer identificação perto do corpo, segundo a polícia, salientando que uma autópsia será conduzida para determinar a causa da morte.

A polícia e cães farejadores vinham procurando pela mulher desde o relato de seu desaparecimento. O local onde ela foi encontrada fica a cerca de 1,4Km de sua casa.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN