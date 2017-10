Casal estrangeiro preso veio ao Japão para furtar

A Polícia da Província de Osaka anunciou nesta quarta-feira (25) a prisão de um casal de romenos. Furtar relógios de luxo e jóias caras era a especialidade deles. Atuaram nos bairros como Umeda e Shinsaibashi, na cidade de Osaka (província homônima).

A polícia descobriu que o casal veio ao Japão já com o propósito de praticar furtos. Ainda nesta quarta-feira, a polícia pretende emitir uma outra ordem de prisão por conta dos furtos em Tóquio também.

Os algemados foram P. Konstantin, 29 e sua esposa Stefania Nikoleta de 31 anos. O motivo da prisão foi porque teriam levado o equivalente a 2,63 milhões de ienes de duas joalherias da cidade de Osaka, entre relógios e anéis, nos dias 7 e 8 de agosto deste ano.

Furtar no Japão é fácil

Além desses furtos a polícia ainda tem mais outras suspeitas. Em julho deste ano o casal praticou furtos em Tóquio. Joalherias de Ueno e Omotesando sofreram prejuízos de 12,87 milhões de ienes.

O casal revelou para a polícia o modo como agia. “Aqui no Japão eles mostram e deixam a gente tocar nas peças caras. A segurança é fraca”, justificando os furtos.

A mulher tinha o papel de pedir para ver a peça. No momento de distração do atendente, o marido furtava. Os dois vendiam as jóias no país de origem. “A nossa intenção era de construir uma casa na Romênia”, teria alegado o casal criminoso.

A polícia de Osaka já encaminhou os dois para a promotoria local.

Fontes: MBS e Asahi Foto: PxHere