Carro atropela pedestres e deixa 7 feridos em Tóquio

Segundo o Departamento de Bombeiros de Tóquio, por volta das 14h04 desta sexta-feira (20), nas proximidades da Estação Kichijoji, em Musashino (Tóquio), um automóvel atropelou várias pessoas que estavam atravessando a faixa de pedestres.

Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana, o motorista feriu várias pessoas com idades entre 2 e 80 anos. Felizmente todos passam bem.

Segundo as autoridades, o local do acidente fica situado próximo à loja de departamentos Tokyu. De acordo com as testemunhas, o carro saiu do estacionamento subterrâneo do local e causou o acidente quando estava prosseguindo para o sul. As testemunhas disseram que o carro atropelou vários pedestres e ciclistas que estavam atravessando a faixa de pedestres.

Os policiais estão investigando o caso através de interrogatórios com o motorista do automóvel, de idade superior a 80 anos. O local do acidente fazia parte de área comercial do centro da cidade com vários bancos e comércios.

Fonte: NHK News e Asahi Shimbun