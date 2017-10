 ‘Campeão de Muay Thai’ é preso por agressão

O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou a prisão de um treinador de Muay Thai, de 51 anos, de Adachi-ku, na manhã desta sexta-feira (27). Ele se autoproclamou campeão dessa modalidade de arte marcial na delegacia.

O motivo da prisão do treinador é agressão física a um menino conhecido, de 8 anos. Em 8 deste mês, por volta das 19h30, ele teria pego o garoto pelo pescoço e dado chutes. A ocorrência foi em uma das ruas de Kameari, em Katsushika-ku.

Depois de beber, treinador de Muay Thai agride garoto

Segundo informações da polícia, o homem, suposto campeão de Muay Thai, teria ido a um restaurante tailandês, localizado nessa área. Lá teria bebido com os amigos e depois saiu com o estudante do segundo ano primário.

Na rua, ele teria dito “vou te matar” e agredido o menino. O garoto foi socorrido e teve lesões que levaram 5 dias para sarar.

Na delegacia, o agressor falou que já foi campeão de Muay Thai. E nega parte da acusação contradizendo que só estava brincando de boxear com o garoto. “Devo ter errado na aplicação da força”, se defende.

Fontes: Sankei e FNN Foto: FNN