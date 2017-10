Brasileiro preso por furto de pneus

A Polícia da Província de Ishikawa, da delegacia de Komatsu, levou um brasileiro à detenção, sob suspeita de furto de pneus usados.

O motivo das algemas foi uma denúncia feita por um trabalhador que viu o homem carregando pneus usados no seu veículo. A ocorrência foi por volta das 6h da manhã de quarta-feira (11).

O suspeito de furto é o brasileiro João Cordeiro de Oliveira Neto, 51 anos, trabalhador, residente em Imizu (Toyama). A polícia informou para a imprensa que o nome e o endereço do brasileiro foram baseados no que ele contou. Isso porque os homens da lei não conseguiram confirmar a autenticidade do seu cartão de residente (Zairyu Card).

Ele teria carregado no seu veículo 21 pneus usados, os quais estavam empilhados no pátio da loja de artigos para carro, na cidade de Komatsu (Ishikawa). Esses pneus são avaliados em 45 mil ienes e a polícia investiga se o suspeito tinha a finalidade de revenda.

O brasileiro nega o furto afirmando “pensei que podia levar”.

Fonte: Sankei News Foto: PxHere