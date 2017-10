Brasileiro é preso por violência contra a mulher

Por volta das 15h40, a polícia de Iga (Mie), recebeu um telefonema de socorro pelo 110. Os homens da lei foram até o endereço indicado, no bairro de Ota-cho da cidade.

Lá tiveram que conter o homem agredindo a mulher. O preso em flagrante é brasileiro, Rodrigo Hidemitsu Saito, 28 anos, desempregado, segundo informação da polícia.

No boletim policial, a informação é de que Saito teria tentado estrangular e agredido o rosto da mulher com socos. Ela trabalha, vive com ele e tem 27 anos.

A mulher foi levada para o hospital e lá foi constatado que sofreu lesões que levam 3 dias para sarar.

Na delegacia o brasileiro confirma que se agarrou ao pescoço da mulher, mas nega os socos no rosto dela.

Fonte: Iga-Younet Foto: Wikimedia