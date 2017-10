Brasileiro é preso por golpe em idosa

Uma mulher na faixa dos 70 anos, de Masaki-cho (Ehime), desconfiou que teria caído no “golpe do neto” e acionou a polícia.

O brasileiro Sobrinho Walter de Lima Franco Junior, 21 anos, de profissão e endereço incertos, foi levado pelos policiais na tarde de sexta-feira (13), anunciou a polícia.

De acordo com informações da polícia, ele e mais comparsas teriam ligado no dia 12 para 13, para a residência da idosa. “Esqueci a pasta com documentos da empresa. Para a empresa não descobrir, preciso providenciar o dinheiro”, teria dito o golpista para a idosa, se passando por neto. Combinaram data e horário para buscar o dinheiro na casa dela.

Golpe de 3 milhões de ienes

Pouco antes das 16h de sexta-feira (13) o brasileiro se passou por colega do neto e recebeu os 3 milhões de ienes mais um cartão do banco da idosa.

Logo depois de entregar a soma e o cartão, a idosa achou a atitude suspeita e acionou a polícia.

Iniciada a busca, os policiais encontraram o brasileiro nas proximidades da estação da JR em Matsuyama (Ehime).

A polícia não informou se o brasileiro preso assumiu o feito. No entanto, as investigações prosseguem pois acredita-se que ele seja apenas um dos elementos do grupo de golpistas. Segundo a polícia, tinha o papel de receber o dinheiro, fruto dos golpes.

