Bebê de 1 ano morre após pai embriagado bater o carro

Um bebê de apenas um ano de idade morreu após o carro onde ele estava, dirigido por seu pai, ter colidido com um poste de semáforo na cidade de Sapporo (Hokkaido), informou a polícia.

Taiki Ichinose, de 24 anos, que estava embriagado no momento do acidente no distrito de Higashi, foi preso pela suspeita de direção perigosa que resultou em morte, divulgou a Fuji TV.

Segundo a polícia, o bebê, Kanata, não estava na cadeirinha no banco traseiro quando o acidente fatal ocorreu por volta das 23h de domingo (22).

O nível de álcool no sangue de Ichinose era o dobro do limite legal permitido para dirigir, informou a polícia. A esposa de Ichinose, cujo teste de nível de álcool no sangue foi positivo, e mais um amigo, também estavam no carro. Os três sofreram ferimentos leves.

Fonte: Japan Today Imagem: News TBS