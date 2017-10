Acusado por indução ao acidente com morte na Tomei já tinha histórico

Em junho deste ano um caminhão atingiu em cheio uma wagon na via expressa Tomei, sentido Tóquio, na altura de Oi-cho (Kanagawa). Uma família estava dentro do carro e, em consequência do choque, o casal morreu.

Baseados nos relatos das duas filhas, os policiais iniciaram investigações. Através de câmeras de vídeo instaladas em centenas de veículos descobriu que o acidente foi induzido. Durante o percurso de cerca de 1,4 quilômetro, um veículo fez ultrapassagens perigosas, provocações, até fechar o carro onde estava a família.

Acusado admite

A Polícia da Província de Kanagawa prendeu, na tarde de terça-feira (10) e já encaminhou para a promotoria Kazuto Ishibashi, 25 anos, da província de Fukuoka. Até quarta-feira (10), ele contava uma versão que colocava a culpa no casal.

Nesta quinta-feira (12), a polícia informou que ele confessou o que ocorreu. “Fui chamado à atenção pelo casal no parking area de Nakai. Isso me irritou, segui a wagon do casal”, teria revelado o acusado.

Segundo o acusado, o casal teria dito algo sobre como ele estacionou o seu veículo no parking area.

Acusado já teve outras atitudes parecidas

Imagens colhidas de vários veículos que passaram pela via expressa Tomei na ocasião mostraram a provocação que induziu ao acidente.

O acusado, depois de fechar a wagon da família, reduziu a velocidade a 10Km/h. Nessa hora um caminhão não conseguiu frear a tempo para evitar o choque.

A reportagem da JNN descobriu que cerca de um mês antes desse acidente fatal, Ishibashi já tinha feito algo parecido.

As 3 ocorrências foram em uma rodovia de Shimonoseki (Yamaguchi). Ele abrandava a velocidade repentinamente para 10Km/h, parou o carro e bateu no vidro do alvo. Em outra situação fechou um veículo, buzinou e por 3 vezes fechou a rua. O último veículo que ele provocou, terminou em acidente, quando ele fez uma ultrapassagem. A polícia foi acionada nessa ocasião, foi indiciado mas não foi preso por falta de provas.

Pelo seu histórico com esses pontos em comum com o acidente na Tomei, a investigação sobre Ishibashi prossegue.

Ele foi transferido de Kanagawa para Fukuoka. A imprensa informou que nesta quinta-feira ele foi encaminhado para a promotoria.

Fontes: JNN, Chunichi e NHK Imagens: JNN e Chunichi