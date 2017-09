Quatro pessoas presas por venda ilegal de ‘peles de verdade’

O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou a prisão de 4 pessoas nesta segunda-feira (25). O motivo foi a tentativa de venda de duas ‘peles de verdade’, anunciadas em um site de leilão online.

A prisão de 3 homens da empresa HIC, cujo presidente tem 36 anos, foi por suspeita de terem violado a Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção. Mais conhecida como Convenção de Washington, ela estabelece o objetivo de “assegurar que o comércio de animais e plantas selvagens, e de produtos deles derivados, não ponha em risco a sobrevivência das espécies nem constitua um perigo para a manutenção da biodiversidade”, segundo o Wikipedia.

Peles descobertas pela patrulha cibernética

Na delegacia, o dono da empresa declarou que desconhecia a necessidade de registro para a comercialização. Ele recebeu as peles de uma mulher de 56 anos, residente em Takatsuki (Osaka). Ela também foi presa.

Por volta de junho do ano passado, a mulher teria repassado as peles originais para o dono da empresa HIC, de Tóquio. Segundo o depoimento da mulher, as peles eram do pai. Quando fazia a separação dos bens dele, após a morte, as encontrou. Encaminhou as peles de leopardo e lobo para essa empresa.

Com a finalidade de comercialização, o que fere a Convenção de Washington, a empresa teria disponibilizado as duas peles no leilão online, em dezembro.

O caso foi descoberto pela patrulha cibernética do Departamento de Polícia Metropolitana.

Fonte e foto: Sankei News