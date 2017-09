Prisão para homem que ajudou 2 mulheres em suicídio coletivo

Sob suspeita de promover “assistência” ao suicídio de duas policiais da Delegacia de Kurosaka, distrito de Hino (Tottori), Kazuya Maki, 24 anos, trabalhador, de Tsuyama (Okayama), foi preso.

A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (1.º), depois da apuração do suicídio das duas mulheres. Maki teria prestado “assistência” para as mulheres conseguirem cumprir o suicídio coletivo.

Suicídio coletivo: busca de parceira pela rede social

As mulheres se conheceram somente no dia do suicídio, após um recrutamento feito por rede social cujo nome não foi revelado pela polícia.

Elas tiraram a própria vida em 28 de agosto, dentro de um carro estacionado em ruas de Hino-cho.

O modo para se matarem foi usando uma espécie de briquete – rentan em japonês – queimado dentro do carro fechado.

Rentan é um combustível sólido, parecido com carvão em pó compactado em formato cilíndrico、 e tem orifícios parecidos com o da raiz de lótus.

Fonte: Sankei News Imagem: Wikimedia/Free Icons