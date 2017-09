Prisão dos donos da empresa vendedora do equipamento para tirar rugas

Dois homens, um deles presidente de uma empresa de Osaka (província homônima), foram presos sob suspeita de vender equipamento americano para tirar rugas, não autorizado pelo governo japonês.

A prisão de Toshihiko Sakaguchi, 62, e o vendedor da época, Satoshi Tanaka, 47, foi feita por volta das 6h30 desta segunda-feira (25). A empresa Sail International tem sede em Sumiyoshi-ku, cidade de Osaka.

Os dois são suspeitos de venderem 3 unidades do equipamento サーマクール CPT (Thermo Cool), americano, ainda não autorizado pelo governo japonês, a instituições em Nagoia (Aichi). O período das vendas foi de outubro do ano passado a janeiro deste ano.

Equipamento adulterado

Para a importação desse equipamento é preciso que o próprio médico o faça diretamente nos Estados Unidos. A polícia suspeita que essa empresa tenha usado uma fotocópia de licença médica de terceira pessoa para a importação.

Além disso, teria vendido os equipamentos com valor 40% abaixo do preço praticado no mercado. Também, os dois teriam substituído por conta própria o dispositivo da parte que entra em contato com a pele. A polícia recebeu queixas das clínicas médicas que adquiriram esses equipamentos. Teriam causado queimaduras na pele das clientes.

Benefícios na estética facial

As aplicações com esse equipamento vêm chamando a atenção das mulheres na faixa etária entre 40 e 50 anos.

O equipamento ajuda nos procedimentos estéticos para diminuir as rugas, a flacidez e os poros abertos. Com a aplicação por estimulação através das ondas eletromagnéticas, faz aumentar a produção natural do colágeno.

Esse equipamento americano ficou famoso porque as mulheres não precisam necessariamente passar por uma cirurgia plástica para rejuvenescer.

O preço de mercado do equipamento varia de 7 a 9 milhões de ienes. Só clínicas onde há médico com licença podem usar o aparelho.

Fontes: MBS e Asahi Imagens: Asahi Shimbun