Preso pode ter furtado mais de 130 Hiace

A Polícia da Província de Kanagawa foi buscar o suspeito de furtos de Hiace na manhã desta terça-feira (12). Cercado por policiais, Ryo Onuki, 27 anos, autônomo, de Kawasaki (Kanagawa), foi preso e levado para a delegacia.

Sobre ele há suspeita de furto de 2 Hiace estacionadas em Tama-ku, Kawasaki. A ocorrência foi em outubro do ano passado e a polícia informou que ele não estava só. Ele e seus comparsas teriam levado as Hiace do estacionamento.

As autoridades suspeitam que Onuki seja o líder de um grupo de furtos especializados em Hiace. No entanto, ele nega afirmando “não me lembro disso”.

Mais de 130 casos de furto de Hiace, em Kanagawa, Chiba e outras localidades da região metropolitana, foram registrados desde julho do ano passado.

A polícia suspeita que as ações tenham sido da quadrilha liderada por Onuki e prossegue nas investigações.

