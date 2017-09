Polícia procura por ladrões estrangeiros

Segundo informações da polícia, uma mulher foi roubada antes de entrar em casa, em Toyohashi (Aichi).

A mulher de 55 anos foi surpreendida por dois homens na volta para casa, na noite de quarta-feira (27). Ela iria abrir a porta do hall de entrada do sobrado quando deu de cara com dois homens parados. Um deles teria dito “passe a grana” em japonês.

Segundo o depoimento, a mulher foi quase enforcada, teve sua boca tapada e foi arrastada para dentro de casa. Os ladrões levaram seu relógio de pulso e os 20 mil ienes que estavam na carteira, dentro da bolsa.

Eles fugiram em seguida, caminhando.

A mulher denunciou o roubo na polícia e mostrou a boca levemente machucada.

Segundo as descrições que passou para a polícia os ladrões são estrangeiros. Um deles tem 1,75m de altura, o qual usava máscara, e outro tem cerca de 1,80m.

A polícia investiga o caso e está à procura dos ladrões.

Fonte e foto: CBC TV