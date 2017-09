Peruano de Shizuoka é preso em Aichi

Em ação conjunta entre Polícia da Cidade de Toyohashi e Divisão Internacional da Polícia da Província de Aichi, os investigadores chegaram até um homem peruano.

O crime ocorreu em 24 de maio deste ano. Um veículo estacionado em uma obra de construção civil foi arrombado. Do interior dele foi furtada uma pasta. A vítima, dono de uma empresa, prestou queixa na polícia local, em Toyohashi (Aichi).

Os investigadores prenderam um homem de cidadania peruana, 28 anos, trabalhador via empreiteira e residente em Kosai (Shizuoka). Sergei Mikhail Cutipa Bages foi algemado no dia 5 deste mês sob suspeita de arrombar o carro e furtar o que havia no interior dele.

Fontes: divulgação e Tonichi Foto: Wikimedia