Pai de menina vietnamita assassinada no Japão visita cena do crime 6 meses depois

Na terça-feira (26), o pai da menina vietnamita de 9 anos supostamente assassinada por um vizinho, ofereceu incenso no local onde o corpo da filha foi encontrado há 6 meses.

“Quero que ela vá para o céu e nasça novamente como minha filha”, disse Le Anh Hao, de 35 anos, pai da pequena Le Thi Nhat Linh.

A menina desapareceu quando ia para a escola em Matsudo (Chiba) na manhã de 24 de março deste ano. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois perto de uma vala de drenagem na cidade de Abiko.

Em abril, a polícia prendeu Yasumasa Shibuya, de 46 anos, que era líder da associação de pais da escola primária que a menina frequentava na época em que desapareceu, sob suspeita de abandonar o corpo da criança. Posteriormente ele foi indiciado por assassinato e outras acusações, mas até o momento seu julgamento ainda não foi decidido.

Shibuya foi indiciado com base em evidência que inclui amostra de DNA colhida do corpo da vítima. Fios de cabelo encontrados no carro dele corresponderam ao DNA da menina, informaram fontes investigativas.

De acordo com a acusação, Shibuya raptou Linh de carro e abusou dela sexualmente antes de estrangulá-la e abandonar o corpo perto da vala de drenagem.

A residência onde Shibuya morava ficava a apenas 300 metros de distância da casa de Linh e ele participava de patrulhas para cuidar da segurança das crianças no caminho da escola.

Garantir a segurança das crianças continua sendo um desafio para a comunidade. Em junho, residentes formaram um grupo de patrulha local para qual um total de 1.267 pessoas haviam se registrado desde meados de setembro.

Na manhã de terça-feira, pais com cartões de identificação cuidaram das crianças que seguiam para a escola.

“Não podemos parar com a atividades de patrulhamento porque ainda estamos preocupados. Nós, adultos, temos que ganhar de volta a confiança (das crianças)”, disse Makoto Ito, 74 anos, residente da cidade de Matsudo.

Fonte: Mainichi Imagem: ANN