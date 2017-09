Maníaco por armas é preso

Um empresário foi preso sob suspeita de aquisição de arma através de um leilão online. Ele reside em Kaga (Ishikawa) e tinha uma coleção na sua casa.

A Polícia da Província de Ishikawa anunciou a prisão do empresário Norio Kawamoto, 54 anos. O motivo de ser arrastado para a delegacia é que de dezembro de 2015 a janeiro de 2016 tenha efetuado compra de armas de fogo. Uma delas é uma pistola e outra é uma arma de ar comprimido, ambas adquiridas em leilão online. Ele tinha essas armas em sua residência.

O homem que colocou as armas à venda através do leilão online já foi preso pelo Departamento de Polícia Metropolitana. Através dele, os homens da lei chegaram ao maníaco por armas.

“Eu tinha um rifle em casa sim, mas não pensei que fosse uma arma de fogo”, teria dito o homem, negando parte da suspeita.

Em sua residência foram encontradas 25 imitações de pistola de metal, ilegais no Japão. Por isso, os policiais prosseguem com as investigações em relação ao maníaco por armas.

Chinês preso por vender imitações de armas

Em 22 deste mês, o Departamento de Polícia Metropolitana (Tóquio) prendeu um vendedor de loja online. Esse foi um outro caso na mesma semana. Ka Mei Ryo, 29, foi algemado por vender armas de ar comprimido, ilegais no Japão, por terem capacidade de ferir pessoas.

Além de comercializar as imitações feitas de metal e também as de ar comprimido, Ryo tinha em sua residência mais de 70 tipos diferentes.

A polícia suspeita que ele tenha obtido mais de 35 milhões de ienes de faturamento, resultado das vendas dessas armas ilegais.

Fontes e fotos: JNN e NNN