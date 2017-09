Japonês compra e paga carro com notas falsas

Sho Manabe, 20 anos, trabalha como entregador, foi até o local combinado para entregar o dinheiro e receber o carro comprado. Eles tinham fechado negócio e por volta das 20h de quarta-feira (6) fizeram a troca, em uma rua de Imabari (Ehime).

O dono do veículo leve (keijidosha), 48 anos, entregou as chaves em troca do pagamento. Recebeu um envelope contendo 13 notas de 10 mil ienes, conforme o combinado.

Manabe já saiu do local dirigindo o carro recém-adquirido. No entanto, o homem que recebeu o envelope percebeu que as cédulas eram um pouco menores do que o tamanho real.

Logo acionou a polícia chamando pelo 110. Os policiais saíram à procura do rapaz e cerca de 4 horas depois ele foi preso.

Sob suspeita de fraude, Manabe responderá pelo crime.

