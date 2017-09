Incêndio no sétimo andar do prédio leva o morador para a delegacia

Residentes de um conjunto habitacional de 14 andares, de Tóquio (Toei Jutaku), em Edogawa-ku, foram surpreendidos com a ocorrência de incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas de um apartamento do sétimo andar.

Por conta desse incêndio, foram mobilizados 14 veículos de bombeiros. As chamas e fumaça preta assustaram os moradores do conjunto habitacional no feriado de segunda-feira (18). A ocorrência foi por volta das 14h50.

Kenji Kasuya, 32 anos, desempregado, foi levado pelos policiais sob suspeita de ter provocado o incêndio. Ele teria espalhado óleo de cozinha no piso do apartamento e ateado fogo com livros do tipo mangá.

Ele teve leves queimaduras nas mãos e foi levado para o hospital para receber cuidados médicos. O apartamento de cerca de 50 metros quadrados teve perda total. As chamas puderam ser contidas no único apartamento, em uma hora de ação dos bombeiros.

Incendiário quis prejudicar o irmão

Uma mulher na faixa dos 80 anos que reside no apartamento do andar inferior foi transportada para o hospital. Provavelmente se intoxicou com a fumaça.

O suspeito do incêndio mora no apartamento junto com a mãe e o irmão mais velho.

Na delegacia, ele admite que foi o autor do incêndio criminoso. “A ira se acumulou”, teria dito o incendiário. Ele revelou que queria prejudicar o irmão com o ato.

Fontes: Sankei e ANN Fotos: ANN