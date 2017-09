Homens da yakuza: tiroteio com morte e prisões em Nagoia e Tóquio

Na manhã desta terça-feira (12), depois das 10h, um homem do grupo Ninkyo Yamaguchi-gumi foi baleado em Nagata-ku, Kobe (Hyogo). Foi transportado para o hospital, mas não resistiu. A polícia investiga o caso como conflito entre as gangues. Vários homens do grupo Yamaguchi-gumi estavam no veículo que se chocou contra outro do Ninkyo Yamaguchi-gumi.

Segundo testemunhas, foram ouvidos 2 tiros. A polícia acredita que o baleado é um homem que teria deixado o Yamaguchi-gumi para entrar no novo grupo, em abril deste ano.

Yakuza de Nagoia: 6 presos

O líder do Kodo-kai de Nagoia (Aichi), da linhagem Yamaguchi-gumi, mais 5 homens foram presos pela polícia local. A prisão ocorreu na manhã desta terça-feira.

O líder Teruaki Takeuchi e seus comparsas são suspeitos de terem recebido “dinheiro para proteção”, dos donos de casas noturnas da área Nishiki 3 chome, centro de Nagoia, no período de dezembro do ano passado a abril deste ano.

Dos 6, apenas um assume o feito e os demais 5 negam a cobrança.

Yakuza de Tóquio: 4 presos

Também nesta terça-feira, por volta das 9h, quatro integrantes do Kobe Yamaguchi, de Tóquio, foram levados pelos policiais. Um deles, o cabeça do grupo, Akira Sekiguchi, obteve licença para uma construção civil, através da construtora Mikado.

O Departamento de Polícia Metropolitana descobriu que ele omitiu ser membro do grupo de crime organizado e entrou com o pedido de licença junto ao departamento especializado da capital. Sua empresa obteve a licença.

A polícia suspeita que esse grupo tenha levantado um faturamento superior a 200 milhões de ienes nesses 2 últimos anos.

Fontes e fotos: CBC, JNN e Sankei