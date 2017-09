Fim da busca e captura: vietnamita é preso e levado para Oizumi

Com 170 policiais e 50 viaturas para busca e captura do vietnamita que fugiu com algemas no pulso esquerdo e descalço, desafiou os homens da lei.

Ele ficou foragido desde 11h15 de quinta-feira, quando foi abordado pela primeira vez pelos policiais, em Oizumi (Gunma). Nguyen Van Hai, 31 anos, fugiu descalço e sem camisa. Ele foi encontrado dentro de um carro e os policiais acharam suspeito. Na sexta-feira (1.º) a TBS informou que a polícia descobriu que o carro está no nome de outra pessoa, com possibilidade de ter trocado as placas.

Além disso, a reportagem descobriu que há 2 anos Nguyen Van Hai teve um problema com a justiça, por se encontrar ilegal no Japão, com o visto vencido.

Fim da busca

Os policiais levaram o procurado para a delegacia de Oizumi por volta das 23h40 de sexta-feira. Sentado no banco de trás do veículo da polícia, ele procurava esconder o rosto.

Segundo a TBS ele foi encontrado fora da província de Gunma. A polícia vai apurar as condições e os motivos da fuga do vietnamita. Ele responderá por obstrução da atividade pública dos policiais.

