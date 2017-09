Filipino escapa dos seguranças no aeroporto e continua foragido

Na manhã de segunda-feira (25), um filipino não obteve permissão para entrada no Japão e recebeu ordem de deportação. Estava sendo encaminhado, acompanhado de 2 seguranças quando fugiu.

Por volta das 6h, o passageiro filipino, de 43 anos, desembarcou no Aeroporto Internacional de Narita.

Foi questionado sobre seu propósito de vinda ao Japão, mais o fato de que a sua reserva de hotel tinha sido cancelada. Como não soube responder, as autoridades não permitiram sua entrada no país, apesar de ter vindo com visto de curta duração.

Ele recebeu uma ordem para retornar ao seu país de origem. Para isso, as autoridades da Imigração o encaminharam para uma companhia aérea.

A companhia aérea providenciou 2 seguranças para acompanhá-lo do terminal 3 para o 2, até o local onde esperaria pelo horário do voo. Os 3 entraram no veículo para se locomoverem. Na chegada ao terminal 2, o filipino fugiu ao descer do carro, por volta das 10h30.

Continua foragido e a polícia está à sua procura. Ele estava vestido de camisa branca e tinha uma mochila.

