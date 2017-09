Filho mata pai por causa do game

Em Shizuoka (província homônima) ocorreu uma tragédia com uma família. O filho de 16 anos, estudante colegial, deu vários golpes com faca no pai e foi preso. O pai morreu no hospital.

Por volta das 18h30 de quinta-feira (21), o pai teria dito “é hora do jantar” para o filho de 16 anos que estava jogando game no quarto. O adolescente se irritou, foi para a cozinha e pegou uma faca. Deu vários golpes no pescoço do pai.

O homem de 51 anos foi encaminhado para o hospital. Ele não resistiu e seu óbito foi confirmado.

O filho foi preso em flagrante sob suspeita de tentativa de assassinato.

A polícia local não informou se o menor confirma o ato contra o pai. No entanto, as autoridades locais mudaram a ordem de prisão de tentativa para assassinato.

No momento, os policiais investigam o que levou o garoto a cometer o assassinato.

Fonte e fotos: ANN