Faturamento de 2 bilhões de ienes com venda mentirosa

Sob suspeita de efetuarem vendas baseadas em mentira, 3 empresários são presos por volta das 10h30 desta quarta-feira (27).

Kanji Uetake, 42, e mais dois sócios de uma empresa de Tóquio que vende purificadores de água são presos. A suspeita sobre eles é de que em junho do ano passado tenham vendido um purificador de água baseado em informação mentirosa.

O homem enganado é da província de Kanagawa, de 30 anos. Ele teria adquirido o equipamento depois do discurso “instalando o nosso purificador de água, você não precisa mais limpar as tubulações de água”.

O tal purificador foi vendido ao preço de 680 mil ienes.

Venda mentirosa dos purificadores

Segundo informações da Polícia da Província de Chiba, os empresários faziam venda porta-a-porta em novos condomínios. “Viemos inspecionar o aquecedor de água” era o argumento para a aproximação com o dono da casa. Assim, ofereciam o equipamento para purificação da água com o discurso mentiroso.

Segundo as investigações, essa empresa vinha mudando o nome dela desde 2009. Há suspeita de que os três tenham levantado um faturamento de cerca de 2 bilhões de ienes com as vendas desses equipamentos.

A polícia informou que os 3 confirmam o modo de operação da venda dos equipamentos.

Fonte e fotos: JNN