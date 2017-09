Estrangeiro de Gunma continua foragido e agora sob ordem de busca e captura

O estrangeiro que escapou da polícia com algemas no pulso esquerdo, agora está sob ordem de busca e captura em todo o país. Ele fugiu dos policiais na quinta-feira (31), depois de ser interrogado às 11h15 em Oizumi (Gunma).

Foi identificado como Nguyen Van Hai, 31 anos, tem 1,66 m e profissão e endereço incertos. A polícia obteve informações a respeito dele depois de interrogar as 3 mulheres que estavam dentro do carro com ele. Divulgou suas fotos para a imprensa.

Ele foi abordado pelos policiais porque eles acharam o carro suspeito, em Oizumi. Depois de agredir um deles, o estrangeiro escapou, foi pego nas proximidades e algemado. O motivo das algemas foi a obstrução das atividades dos policiais. Com algemas no pulso esquerdo, ele fugiu, sem camisa e descalço.

Ordem de busca e captura e mais de 200 policiais nas ruas de Gunma

Mais de 300 policiais foram integrados para procurá-lo na quinta-feira. A polícia recebeu informação de que ele foi visto em um prédio de apartamentos a 6 Km do local, em Ota (Gunma), agachado.

Segundo informações da NHK, nesta sexta-feira (1.º) são 50 veículos de patrulha mais 170 policiais na busca pelo vietnamita.

Nguyen tem tatuagem sob o ombro esquerdo, está sem camisa e descalço. A polícia de Oizumi pede para quem tiver informação ligar para 0276-62-0110.

Fontes: TBS e NHK