Dois homens são presos por efetuar disparos em complexo de apartamentos em Chiba

A polícia prendeu 2 homens por terem efetuado disparos em direção às portas de 2 apartamentos na cidade de Matsudo (Chiba), em junho.

Noriyasu Kobayashi, de 54 anos, desempregado e residente em Fukaya (Saitama) e Takahiro Arai, de 45, trabalhador de construção da cidade de Kumagaya (Saitama) foram presos por suspeita de violar a Lei de controle de Armas e Espadas e danificar um prédio, divulgou a Fuji TV.

Kobayashi e Arai teriam efetuado disparos em direção às portas de 2 apartamentos no complexo habitacional em Gokonishi no início da manhã do dia 30 de junho. Os 2 disparos ocorreram por volta das 5h05 e 5h10. Em julho, 2 homens já haviam sido presos em conexão com os disparos, que a polícia diz estar relacionado a uma gangue.

Em maio, um motociclista atirou em direção a uma wagon conduzida por uma gangue na cidade de Matsudo. Um dos passageiros no veículo ficou ferido. A polícia da província de Chiba está investigando se o incidente teve alguma conexão com os disparos efetuados nos apartamentos em junho.

Fonte: Japan Today Imagem: NHK