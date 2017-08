Coreano é preso após ter passado sêmen no rosto de mulher na rua

Byung Chan (26), nacionalidade coreana, residente em Hiroshima (província homônima), auto-intitulado funcionário de empresa, foi preso pela polícia sob suspeita de violência, conforme informou o noticiário da ANN nesta quarta-feira (30).

Segundo as autoridades, o suspeito passou fluidos corporais (sêmen) no rosto de uma mulher desconhecida em rua de Kashiwa (Chiba). A polícia recebeu um chamado de emergência da vítimas cerca de 2 horas depois do crime, mas o suspeito já havia fugido.

Os policiais relataram que o crime ocorreu em outubro de 2014, mas conseguiram apenas capturar o suspeito em uma data posterior, não informada pelas autoridades.

Segundo a polícia, Byung confirmou as acusações. “Fiz o crime porque estava frustado”, disse o suspeito. Byung também foi indiciado pela mesma suspeita.

Como Byung também é suspeito de ter cometido outros atos criminosos, a polícia continua investigando.

Fonte: TBS e ANN News