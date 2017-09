Aeroportos terão novo sistema contra contrabando de ouro

Buscando reduzir uma crescente disseminação de contrabando de ouro, o Ministério das Finanças do Japão vai instalar portões com detectores de metais nas áreas de alfândega de aeroportos com grande fluxo internacional, como os de Narita e Haneda.

Atualmente, os passageiros que entram no Japão e que são suspeitos de contrabando são investigados por funcionários da alfândega que usam detectores de metais portáteis. No entanto, tal processo vem causando congestionamento, visto que o número de visitantes que vem ao Japão aumenta cada vez mais.

Aqueles suspeitos de trazerem ouro para o Japão ilegalmente serão solicitados a passarem pelos portões de detectores de metal, que também serão instalados em portos de escala para navios de cruzeiro do exterior.

O Japão penalizou 294 casos de contrabando de ouro nos 12 meses até junho de 2016, um aumento de 70% ano a ano. Muitos casos envolveram pessoas escondendo ouro em seus corpos, frisando a urgência de responder a tais técnicas. Portões com detectores de metais para funcionários já existem nas áreas de alfândega, mas nenhum equipamento do tipo foi instalado para viajantes comuns.

O contrabando de ouro cresceu no Japão desde o aumento do imposto sobre consumo de 5% para 8% em abril de 2014. Ao venderem ouro, os contrabandistas podem lucrar valores equivalentes a 8% sobre o metal porque quem o compra paga o imposto.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image