Adolescente mata atual namorado da ex e fere gravemente a garota de 16 anos

A noite de domingo (3) termina em tragédia para 3 famílias. A polícia recebe uma chamada pelo 110, por volta das 23h40. Era o namorado da irmã mais velha de uma adolescente de 16 anos. “A irmã da minha namorada e o namorado dela foram esfaqueados”, disse ele pedindo socorro.

Quando os policiais chegaram no apartamento, na cidade de Soka (Saitama), encontraram duas pessoas caídas no chão de um dos quartos. Eles estavam rodeados de sangue, informou o Sankei News.

Os dois receberam golpes de facas no peito. O rapaz de 16 anos teve a morte confirmada no hospital. A garota, também de 16 anos, continua internada, gravemente ferida, mas consciente. Os dois são estudantes de escolas diferentes.

Assassino da ex-namorada tem 15 anos

O rapaz que cometeu o assassinato tem 15 anos e mora na cidade de Misato, na mesma província. A polícia o localizou em sua residência e ele confirmou o crime. “Quis matar os dois”, teria dito o menor que foi preso logo depois do assassinato.

A polícia soube que o rapaz preso é ex-namorado da garota que está internada.

A irmã mais velha foi quem encontrou a garota caída, cheia de sangue, no outro quarto. Segundo a polícia, na hora do crime, somente os 5 jovens se encontravam dentro do apartamento.

Os policiais começaram a ouvir depoimentos dos colegas estudantes para apurar o motivo que levou o rapaz de 15 anos a cometer o crime.

