Servidora da Força de Autodefesa é presa por descartar seu bebê

A servidora e chefe de um dos batalhões de tanques da Força de Autodefesa Terrestre, do campo de Imazu (Shiga), Haruna Tamura, 23, foi presa. O anúncio foi feito pela polícia de Shiga, na terça-feira (1°). Segundo as autoridades policias, por volta das 14h00 de 27 do mês passado, uma colega de quarto encontrou um embrulho de jornal. Quando abriu decidiu chamar a polícia.

Haruna vivia no alojamento do campo onde servia, na ala das solteiras. Ela dividia o quarto com mais 3 colegas.

De acordo com a informação do Sankei News, Haruna teria dado à luz dentro do quarto, por volta das 6h00 do dia 27 de julho. Ela alega que o bebê nasceu morto. Segundo a imprensa, teria embrulhado o corpo do bebê em folhas de jornal e deixado no quarto.

Segundo a matéria, a polícia não encontrou nenhum recibo de hospital, tampouco a caderneta da mamãe e do bebê (boshitecho). Pode ser um indício de que ela não tenha feito o pré-natal.

O noticiário da TBS informou que há possibilidade dela não ter informado aos superiores que estava grávida.

Poderá ser incriminada como assassina do bebê

A polícia acionada, ouviu o depoimento dela, mas também mandou realizar necrópsia. O resultado indica que o bebê nasceu com vida e que teria morrido por volta das 18h30, ou meia hora depois.

Diante desse resultado, a polícia declarou que poderá trocar a ordem de prisão da mulher como suspeita de assassinato e posterior abandono de cadáver.

Durante seu depoimento ela teria confirmado “foi assim” em relação ao descarte do corpo do bebê.

Fontes: TBS e Sankei News Foto: Wikimedia