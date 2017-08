Recém-nascido é encontrado parcialmente enterrado perto de rio

Um recém-nascido foi encontrado ao longo do Rio Karabori, em Higashimurayama (Tóquio), na manhã de quinta-feira (3), divulgou o Mainichi.

Um residente que mora nas proximidades do local encontrou o recém-nascido após ouvi-lo chorar e chamou o serviço de emergência. A criança foi levada para o hospital e nenhum ferimento foi constatado. Sua condição de saúde é boa.

O recém-nascido foi encontrado dentro de um buraco cavado na margem do rio e estava parcialmente enterrado. De acordo com a Polícia de Higashimurayama do Departamento de Polícia Metropolitano, o menino, ainda com o cordão umbilical, foi enrolado em uma toalha e não usava nenhuma roupa.

A polícia está investigando o caso.

Fonte: Mainichi Imagem: ANN