Prisão de vietnamita por furto de mais de 500 suplementos

A Polícia de Ota (Gunma) anunciou a prisão de um homem de cidadania vietnamita, na quinta-feira (10).

O homem foi identificado como Hoang Guk Viet, de 51 anos, desempregado e residente em Tomizaki-cho, na cidade de Isezaki (Gunma).

Ele é suspeito de ter furtado cerca de 520 unidades de caixas de suplementos das farmácias. A polícia estima que o vietnamita tenha participado de pelo menos 22 ocorrências. Sua área de atuação era basicamente em 3 províncias – Ibaraki, Tochigi e Gunma. O volume de prejuízos causados nas farmácias é de cerca de 1,28 milhão de ienes.

Furtos de suplementos desde 2016

O motivo de sua prisão é de um furto de 1 caixa de suplemento, no valor de 3 mil ienes. Ele teria furtado de uma farmácia da cidade de Otawara (Tochigi), em 27 de maio, quando foi preso em flagrante.

Depois de liberado e, na sequência, de acordo com as investigações, as autoridades da lei levantaram que ele vem praticando furtos desde setembro do ano passado. Sua especialidade era de suplementos, mas também cosméticos.

Fonte: Iza Foto: Pixabay