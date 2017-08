Prisão de estrangeiros que faziam vendas suspeitas pelo Facebook

Com cerca de 50 clientes espalhados pelo Japão, uma dupla de estrangeiros fazia venda de diversos produtos pela rede social mais famosa do mundo. Apesar de escreverem os posts no idioma nativo, os policiais descobriram que, entre os produtos, havia maconha.

E esse foi o motivo da prisão na quinta-feira (10). Dois deles são residentes em Fukuoka mas foram algemados pela Polícia de Aichi. A vietnamita Nguyen Ngok Mai, 22 e seu parceiro Ngong Thain Thun, 25, foram presos sob suspeita de posse de 1,7 grama de maconha com a finalidade de repasse.

Vendas pelo Facebook: clientes também são presos

Eles faziam as vendas pelo Facebook. Chegaram a postar foto e texto da droga, em junho deste ano. Estavam na mira das autoridades policiais desde então.

No entanto, além dos vendedores, mais 7 foram presos. Eles, homens e mulheres, eram clientes da dupla algemada.

A mulher nega parte das suspeitas que a algemaram enquanto o homem nega tudo, segundo a polícia.

Fontes: Chukyo TV e CBC TV Foto: Chukyo TV