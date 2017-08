Prisão de 4 anos para motorista de caminhão que causou grave acidente

O motorista de caminhão Koshi Okumura, 45, de Kasugai (Aichi) se sentou no banco do réu nesta quarta-feira (2). O primeiro julgamento do caso de grave acidente provocado por ele foi realizado em Nagoia (Aichi).

Em maio deste ano, Okumura dirigia o caminhão na via expressa Meishin, na altura da cidade de Ichinomiya (Aichi), enquanto manuseava seu smartphone. Segundo a polícia, na ocasião, ele estava vendo o app de mapa no seu aparelho.

Eis que ele provocou um engavetamento. O choque foi contra 4 veículos do tipo kei (keijidosha) que trafegavam a via expressa. A consequência foi trágica. Um casal que estava em um dos veículos morreu. Além disso, 3 pessoas foram feridas.

A promotoria apontou que “além de estar com 30Km acima da velocidade permitida, notadamente teve grau de negligência e condução desatenta”. Segundo o noticiário da CBC, o réu, após ouvir os relatos disse “não há dúvida”, assumindo responsabilidade sobre o acidente. Depois, “causei um grave acidente com danos irreparáveis”, declarou com palavras de remorso.

A acusação pediu ao juiz pena de 4 anos de reclusão. A sentença será proferida em 10 deste mês, segundo a CBC TV.

Fonte e foto: CBC TV