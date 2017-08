Policial é preso por roubar carteira deixada em koban como item perdido

Um oficial da polícia posicionado em um koban (posto policial) em frente à estação de Tóquio, foi preso sob suspeita de ter roubado uma carteira que foi entregue no local como um item perdido.

De acordo com a polícia, Atsushi Kugaya, de 35 anos, estava em serviço no koban na tarde de sábado (26), por volta das 16h, quando a carteira foi deixada no local, divulgou o Sankei Shimbun.

A polícia disse que Kugaya admitiu não ter reportado o recebimento da carteira, que continha 40.000 ienes, e a levou para casa.

O caso veio à tona no final do dia, quando o proprietário da carteira perdida, um homem de aproximadamente 70 anos, foi até o koban.

No domingo (27) o departamento da polícia de Marunouchi emitiu um pedido de desculpas, lamentando que um oficial tenha traído a confiança do público.

Fonte: Japan Today Imagem: TBS News/ JNN