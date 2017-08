Policiais se ferem para impedir fuga mas prendem 2 estrangeiros

Dois policiais do Departamento de Controle de Drogas estavam investigando homem suspeito de fazer parte de um organização de contrabando. Por volta das 13h10 de terça-feira (8), em um estacionamento da cidade de Ikeda (Osaka), um membro da organização apareceu com uma caixa de papelão estranha. Os policiais descobriram que ele saiu de sua casa com a caixa, que, supostamente, continha maconha para ser entregue a outro elemento.

O segundo elemento tentou fugir de carro ao ser abordado pois os policiais viram quando a caixa iria ser colocada no veículo. Nesse momento, os dois policiais conseguiram entrar no veículo do receptor. Logo à frente, o veículo se chocou contra um poste. O motorista não teve nenhuma lesão, mas os 2 policiais da Província de Osaka, sim. Um deles, de 40 anos, segundo o jornal Sankei, teve fratura em um dos ossos do pescoço. O outro de 45 anos teve lesões leves.

Estrangeiros tentaram fugir em vão

O homem que os policiais estavam de olho aproveitou-se da ocasião e fugiu a pé. De nada adiantou, pois os policiais conseguiram capturá-lo.

Apesar dos ferimentos, os policiais conseguiram prender os dois estrangeiros. Um deles foi identificado como Julius Segja, 29 anos, desempregado, de nacionalidade ugandesa, residente na cidade de Ikeda, que era o alvo de investigação.

O outro suspeito era um homem de cidadania americana, identificado como Wilson Lomond Elija, 35 anos, ocupação incerta, residente em Toyonaka (Osaka), que agiu como receptor da mercadoria.

Segundo informações da polícia, os dois estrangeiros afirmam a mesma coisa: “Aquilo não era meu”. Os dois negam qualquer suspeita.

Fonte: Sankei News Foto ilustrativa: Pixabay