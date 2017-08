Peruano é preso sob suspeita de matar menina e esconder o corpo em Mie

Por volta das 14h30 desta terça-feira (29), as autoridades policiais encontraram o corpo de uma menina dentro de um cooler box. Ele estava acomodado no banco traseiro do veículo, no estacionamento em frente ao prédio de apartamentos. O corpo da menina estava enrolado em um cobertor, dentro da caixa, segundo o jornal Asahi.

O prédio fica no bairro Obata, na cidade de Yokkaichi (Mie), onde mora a companheira do peruano. Segundo fontes que não querem ser identificadas, a mulher é brasileira.

De acordo com o Asahi, a menina tem cerca de 1,20 m de altura, 6 anos, e seu nome não foi revelado. A polícia ainda não revelou se ele era o pai ou padrasto da menina.

Peruano confessa o crime

O peruano foi levado pelos policiais para depoimento, sob suspeita de omissão de cadáver. O caso veio à tona por denúncia feita por uma mulher não identificada, de 26 anos. Ela teria dito “acho que meu marido matou minha filha”. A brasileira se encontra internada num hospital da cidade. Os policiais da delegacia de Minami iniciaram a investigação e encontraram o corpo no mesmo dia.

Segundo fonte do Portal Mie, o peruano chama-se Fernando Tokuda, 35, e é residente no Sasagawa Danchi. “Hoje o danchi estava cheio de policiais”, disse a fonte.

A imprensa japonesa noticiou que Tokuda foi preso na noite desta terça-feira. O peruano preso confessou o crime. A polícia acredita que a menina tenha sido morta há mais de 1 semana. A necropsia será realizada na quarta-feira, o que mostrará como morreu.

