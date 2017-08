Mulher é presa por tentar matar recém-nascido ao enterrá-lo vivo

Uma mulher foi presa nos subúrbios de Tóquio na quarta-feira (23) por supostamente tentar matar seu bebê recém-nascido ao cobri-lo com terra e abandoná-lo na margem de um rio, segundo a polícia.

O recém-nascido foi encontrado por um residente que mora perto do rio, em Higashimurayama. O bebê desenvolveu febre porque contraiu infecções, mas não corre risco de vida.

Shiko Komatsu, de 35 anos, funcionária de uma empresa de transportes, deu à luz nas primeiras horas do dia 2 de agosto no banheiro de um estabelecimento que ela estava visitando na vizinha província de Saitama a trabalho, de acordo com a polícia.

Komatsu teria enterrado o bebê por volta das 9h30 do mesmo dia. O recém-nascido foi encontrado cerca de 24 horas após o residente ter escutado seu choro. Somente uma parte do corpo do bebê, incluindo suas mãos, eram visíveis sob a terra que o cobria, disse a polícia.

“Eu não tinha a intenção de matá-lo, mas acho que colocar terra sobre ele equivale a ter a intenção”, disse a mãe aos investigadores.

Imagens de uma câmera de vigilância perto do local ajudou a polícia a rastrear a suspeita.

Fonte: Japan Today Imagem: ANN