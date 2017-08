Mulher desaparecida é encontrada morta em Shizuoka

O Departamento de Polícia Metropolitana anunciou na segunda-feira (28) que encontrou o corpo da mulher que estava desaparecida. Nao Kato tinha 26 anos, residia em Ota-ku, na capital japonesa e era funcionária de uma empresa. O contato com ela foi interrompido desde o dia 20 e sua mãe registrou queixa de desaparecimento dois dias depois.

O corpo da mulher foi encontrado em uma mata em Izu (Shizuoka), no domingo, 27.

A polícia da capital tinha feito interrogatório com o ex-namorado, 44 anos, assim que ela desapareceu. Mas, antes do cadáver ser localizado, ele foi encontrado morto em Hiroshima, onde nasceu, no dia 25.

Namorado recebeu mensagens da mulher desaparecida

O ex-namorado perseguia Nao. Ela tinha inclusive feito uma consulta na polícia, no dia 10 deste mês. Mesmo com o namoro rompido, ele a ameaçava de se matar, afirmando que o relacionamento continuava. Não se sabe o motivo, mas ela avisou a polícia, em 14, que não precisava mais se preocupar com o caso.

A reportagem da ANN conseguiu entrevistar o atual namorado da Nao. Ele conta que no dia 20 teriam combinado de se encontrar em Shinjuku, às 10h. Achou estranho por ela ter enviado uma mensagem pelo smartphone. “Não podemos nos encontrar”, estava escrito. Contou que chegaram várias mensagens estranhas, dela para o seu celular, todas no dia 20.

A polícia acredita que tenha sido o ex-namorado o autor dessas mensagens. Afinal, através das imagens das câmeras, os policiais descobriram que foi ele esteve nas imediações da casa da mulher, no dia 19.

Descobriu mais. No dia 20, ele teria alugado um carro para ir a Shizuoka. Com essas pistas, supõe-se que Nao tenha sido morta entre 19 e 20 pelo ex-namorado. A polícia pretende encaminhar o homem para a promotoria, mesmo depois de morto. Ele será indiciado pela morte e abandono de cadáver da mulher.

Fontes: ANN e Sankei News Fotos: ANN