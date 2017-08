Motorista do veículo que chocou com o trem era policial e foi indiciado

Em março deste ano uma cena de incêndio chamou à atenção da população local. Foi de um veículo que se chocou contra um trem da JR, o qual descarrilou. O veículo incendiou com o choque e o motorista morreu no local do acidente. O fato ocorreu na cidade de Anjo (Aichi), logo pela manhã.

A polícia local descobriu que o motorista do veículo era um colega. Ao investigar as imagens através das câmeras de segurança nas proximidades, descobriu que o motorista avançou propositadamente a cancela abaixada, no cruzamento da rua com a linha férrea.

Dessa forma, supõe-se que ele tenha cometido suicídio. Porém, seu ato colocou em risco a vida de outras pessoas, como os passageiros e o condutor do trem. A Polícia da Província de Aichi informou que o tenente tinha recebido uma reprimenda em janeiro deste ano, por um problema pessoal. Portanto, imagina-se que tenha cometido suicídio.

Mesmo depois de morto, o policial foi indiciado e encaminhado para a promotoria.

O diretor da inspeção da Polícia da Província de Aichi, Toshihiro Tomita, declarou “gostaria de pedir profundas desculpas aos cidadãos”.

Fonte e fotos: CBC TV